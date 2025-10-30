Atelier Revenants à croquer Haguenau

Atelier Revenants à croquer Haguenau jeudi 30 octobre 2025.

Atelier Revenants à croquer

9 Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-30

À la Toussaint, les fantômes de certains personnages historiques s’invitent au Musée Historique de Haguenau… Ils cherchent, fouillent, fouissent, et déplacent avec malice les œuvres du musée… Est-il possible de les voir ? Peut-on vraiment les représenter ? Pour répondre à ces questions, participe à un atelier graphique animé par Mathias Gally, illustrateur professionnel. Il te dévoilera ses techniques et t’accompagnera pour donner vie sur le papier à ces revenants égarés !

Atelier De 8 à 12 ans. .

9 Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

English :

At All Saints? Day, the ghosts of certain historical figures invite themselves to the Musée Historique de Haguenau? They search, search, search, and mischievously move the museum’s works? Is it possible to see them? Can they really be represented? To answer these questions, join professional illustrator Mathias Gally for a graphic workshop. He’ll show you his techniques and help you bring these lost ghosts to life on paper!

German :

An Allerheiligen laden sich die Geister historischer Persönlichkeiten in das Historische Museum von Haguenau ein? Sie suchen, graben, stöbern und verschieben die Kunstwerke des Museums Ist es möglich, sie zu sehen? Kann man sie wirklich darstellen? Um diese Fragen zu beantworten, kannst du an einem Grafikworkshop teilnehmen, der von Mathias Gally, einem professionellen Illustrator, geleitet wird. Er wird dir seine Techniken zeigen und dich dabei begleiten, die verirrten Gespenster auf dem Papier zum Leben zu erwecken!

Italiano :

Nel giorno di Ognissanti, i fantasmi di alcuni personaggi storici si autoinvitano al Musée Historique de Haguenau? Cercano, rovistano, scavano e spostano maliziosamente le opere d’arte del museo? È possibile vederli? Possono davvero essere rappresentate? Per rispondere a queste domande, partecipate a un laboratorio di grafica condotto da Mathias Gally, illustratore professionista. Vi mostrerà le sue tecniche e vi aiuterà a dare vita a questi fantasmi perduti sulla carta!

Espanol :

El día de Todos los Santos, los fantasmas de algunos personajes históricos se invitan a sí mismos al Museo Histórico de Haguenau Buscan, rebuscan, excavan y mueven con picardía las obras de arte del museo? ¿Es posible verlos? ¿Se pueden representar realmente? Para responder a estas preguntas, participe en un taller de grafismo dirigido por Mathias Gally, ilustrador profesional. Le mostrará sus técnicas y le ayudará a dar vida sobre el papel a estos fantasmas perdidos

