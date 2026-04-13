Atelier révision et marquage de vélos, Office de tourisme, Aizenay, Aizenay

Atelier révision et marquage de vélos Mercredi 6 mai, 14h30 Office de tourisme, Aizenay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Venez faire vérifier l’état de votre vélo et apprendre les gestes pour des réparations simples (gratuit). Si votre vélo nécessite des réparations plus importantes, vous pourrez prendre rendez-vous pour des réparations ultérieures.

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi faire identifier votre vélo (coût 10 €). Un identifiant unique sera inscrit sur le cadre de votre vélo. Votre vélo sera ainsi enregistré dans le Fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI). Le marquage du vélo permet de le restituer à son propriétaire en cas de vol.

Office de tourisme, Aizenay 85170 Aizenay Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire

Venez faire un état des lieux de votre vélo et l’identifier pour un enregistrement dans le Fichier national unique des cycles identifiés.