Atelier rigolo Fêlé du bocal Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Atelier rigolo Fêlé du bocal

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Pour les 7-11 ans

Une enquête digne de la police scientifique FBI (Forcément des Bonnes Informations) doit être menée de toute urgence sur les poissons de Seine. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

English : Atelier rigolo Fêlé du bocal

