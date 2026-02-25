Atelier rigolo Super…Sticieux Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Atelier rigolo Super…Sticieux
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
2026-04-15
Pour les 7-11 ans
Trouillards les marins ? Non… superstitieux plutôt. Les enfants découvrent les astuces des navigateurs pour se donner du courage en mer au cours de cet atelier placé sous le signe des croyances et des superstitions. .
