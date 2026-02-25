Atelier rigolo Super…Sticieux Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Atelier rigolo Super…Sticieux

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Pour les 7-11 ans

Trouillards les marins ? Non… superstitieux plutôt. Les enfants découvrent les astuces des navigateurs pour se donner du courage en mer au cours de cet atelier placé sous le signe des croyances et des superstitions. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

