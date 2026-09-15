Atelier Rigologie & Yoga du rire Sud Vienne L’Atelier Kiyose Brux

Informations pratiques

Brux

Atelier Rigologie & Yoga du rire Sud Vienne

L’Atelier Kiyose 10 Le Grand Vron Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:00:00

fin : 2026-10-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-20 2026-11-17 2026-12-15 2027-01-19

Carte non disponible

La Rigologie est un ensemble de pratiques psycho-corporelles destinées à stimuler notre joie de vivre et notre harmonie intérieure. C’est une manière simple, légère et originale d’atteindre un sentiment de bien-être authentique.

Inutile d’avoir le sens de l’humour !

Séance adaptée à tous, associant sophrologie ludique, psychologie positive et Yoga du rire avec des exercices corporels et respiratoires simples pour se relaxer, se (re)connecter à sa joie de vivre, positiver, calmer le mental. .

L’Atelier Kiyose 10 Le Grand Vron Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Rigologie & Yoga du rire Sud Vienne

L’événement Atelier Rigologie & Yoga du rire Sud Vienne Brux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou