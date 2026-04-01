Atelier rillettes La ferme de Marie-Jeanne Andel
Atelier rillettes La ferme de Marie-Jeanne Andel lundi 20 avril 2026.
Atelier rillettes
La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Deviens un cuisinier en préparant notre traditionnelle rillette de volailles et par la même occasion tu pourras créer ta propre recette de rillette à emporter à la maison (prévoir un contenant de 190 gr).
Pour les 7 12 ans, sur réservation. .
La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44
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English :
L’événement Atelier rillettes Andel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor