Atelier rillettes La ferme de Marie-Jeanne Andel

Atelier rillettes

La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Deviens un cuisinier en préparant notre traditionnelle rillette de volailles et par la même occasion tu pourras créer ta propre recette de rillette à emporter à la maison (prévoir un contenant de 190 gr).

Pour les 7 12 ans, sur réservation. .

La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier rillettes Andel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor