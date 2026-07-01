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AGENDA · Andel

Atelier rillettes La ferme de Marie-Jeanne Andel

lundi 27 juillet 2026 · La ferme de Marie-Jeanne · Andel

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La ferme de Marie-Jeanne
Adresse
1 Lourmel
Ville
22400 Andel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Andel

Atelier rillettes

La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Deviens un cuisinier en préparant notre traditionnelle rillette de volailles et par la même occasion tu pourras créer ta propre recette de rillette à emporter à la maison (prévoir un contenant de 190 gr).
Pour les 7 /12 ans, sur réservation.   .

La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44 

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English :

L’événement Atelier rillettes Andel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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