Atelier Risques Majeurs Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Atelier Risques Majeurs Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Risques Majeurs

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Atelier d’écriture animé par Gerda Cadostin, romancière

Venez découvrir, en vous amusant, les risques naturels présents autour de chez vous et apprendre les bons réflexes.

À partir de 7 ans Accompagné.e d’un adulte Sans inscription .

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

Writing workshop with novelist Gerda Cadostin

German :

Schreibwerkstatt unter der Leitung von Gerda Cadostin, Romanautorin

Italiano :

Laboratorio di scrittura condotto da Gerda Cadostin, romanziera

Espanol :

Taller de escritura dirigido por Gerda Cadostin, novelista

L’événement Atelier Risques Majeurs Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65