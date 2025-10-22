Atelier Risques Majeurs Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
Atelier Risques Majeurs Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Risques Majeurs
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Gratuit
2025-10-22 10:00:00
2025-10-22 12:30:00
2025-10-22
Atelier d’écriture animé par Gerda Cadostin, romancière
Venez découvrir, en vous amusant, les risques naturels présents autour de chez vous et apprendre les bons réflexes.
À partir de 7 ans Accompagné.e d’un adulte Sans inscription .
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
English :
Writing workshop with novelist Gerda Cadostin
German :
Schreibwerkstatt unter der Leitung von Gerda Cadostin, Romanautorin
Italiano :
Laboratorio di scrittura condotto da Gerda Cadostin, romanziera
Espanol :
Taller de escritura dirigido por Gerda Cadostin, novelista
