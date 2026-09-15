Atelier Robotique & Création Numérique Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Atelier Robotique & Création Numérique

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07 11:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Découvrir l’univers de la robotique et de la création numérique à travers un atelier ludique et interactif ! Les participants pourront s’initier à la programmation, expérimenter avec des robots et développer leur créativité grâce à des activités adaptées à leur âge.

Dès 8 ans / Réservation dès le 22 septembre au 05 59 64 34 43 .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Atelier Robotique & Création Numérique

L’événement Atelier Robotique & Création Numérique Tarnos a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx