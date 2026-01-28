Atelier Robotique Médiathèque Heugas

Atelier Robotique

Médiathèque 34 place de la gelouze Heugas Landes

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-11

2026-02-10

Viens découvrir la robotique de façon ludique, manipulation, programmation et amusement garantis !! Pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur réservation. .

Médiathèque 34 place de la gelouze Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 06 37 93 mediaheugas@gmail.com

