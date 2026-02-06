Atelier robotique Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Pour les enfants de 7 à 11 ans Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 11

Atelier robotique Par l’ACMNNAteliers ludiques de robotique et d’expérimentation scientifique pour les enfants, visant à découvrir la programmation, la logique et la créativité technique.Pour les enfants de 7 à 11 ans

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr



Afficher la carte du lieu Maison de quartier La Mano et trouvez le meilleur itinéraire

