Atelier Robotique pour les enfants Les voitures intelligentes Musée Crozatier Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Atelier Robotique pour les enfants Les voitures intelligentes par Campus 26. Découvrez comment construire, programmer (grâce à l’outil Scratch) et tester le bon fonctionnement d’une voiture intelligente. Inscription obligatoire au stand.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Robotics workshop for kids Smart cars by Campus 26. Find out how to build, program (using Scratch) and test an intelligent car. Registration required at the booth.

German :

Robotik-Workshop für Kinder Intelligente Autos von Campus 26. Entdecke, wie man ein intelligentes Auto baut, programmiert (mithilfe des Scratch-Tools) und testet, ob es richtig funktioniert. Anmeldung am Stand erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di robotica per bambini Smart cars by Campus 26. Scoprite come costruire, programmare (con Scratch) e testare il funzionamento di un’auto intelligente. Registrazione obbligatoria presso lo stand.

Espanol :

Taller de robótica para niños Coches inteligentes de Campus 26. Descubre cómo construir, programar (con Scratch) y probar el funcionamiento de un coche inteligente. Inscripción obligatoria en el stand.

