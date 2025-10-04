Atelier robotique / programmation Médiathèque Roger Bichelberger Forbach

Atelier robotique / programmation Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Roger Bichelberger Moselle

Atelier destiné aux enfants de 7 à 10 ans.

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Venez découvrir les robots Blue-Bot, idéals pour aborder la programmation et la robotique avec les plus jeunes !

Ces petits robots pédagogiques ressemblent à des abeilles ou des coccinelles et ont des boutons sur le dos qui permettent de leur donner des instructions simples pour se déplacer. Ils sont également transparents afin de voir comment ils sont construits.

Vos enfants auront ainsi l’occasion de les programmer afin de les piloter !

Médiathèque Roger Bichelberger 4 Place Aristide Briand, 57600 Forbach, France 0387846190 http://www.mediatheque-forbach.net

Médiathèque de Forbach