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AGENDA · Tence

Atelier robotique Médiathèque de Tence Tence

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque de Tence · Tence

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Tence
Adresse
Boulevard Léon Rocher
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif

Tence

Atelier robotique

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Découvre les bases du codage de manière ludique grâce à l’utilisation des robots Thymio.
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Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10  info@mediatheques-hautlignon.fr

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English :

Learn the basics of coding in a fun way using Thymio robots.

L’événement Atelier robotique Tence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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