Atelier robotique Médiathèque de Tence Tence
jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque de Tence · Tence
Informations pratiques
Tence
Atelier robotique
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Découvre les bases du codage de manière ludique grâce à l’utilisation des robots Thymio.
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Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
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English :
Learn the basics of coding in a fun way using Thymio robots.
L’événement Atelier robotique Tence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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