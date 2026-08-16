Atelier robotique Médiathèque de Tence Tence

Informations pratiques

Tence

Atelier robotique

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Découvre les bases du codage de manière ludique grâce à l’utilisation des robots Thymio.

.

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn the basics of coding in a fun way using Thymio robots.

L’événement Atelier robotique Tence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon