Atelier Rock’n’Soupe Place Balségur Monflanquin jeudi 26 mars 2026.

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26

2026-03-26

Cuisinons une soupe bien chaude. Et quand ça mijote, on gigote!
Ambiance conviviale et festive.
Tout public.
Inscription obligatoire.
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Atelier Rock’n’Soupe

Let’s cook up some hot soup. And when it’s simmering, we’ll be wiggling!
A friendly, festive atmosphere.
All ages.
Registration required.

