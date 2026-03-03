Atelier Rock’n’Soupe Place Balségur Monflanquin
Atelier Rock’n’Soupe Place Balségur Monflanquin jeudi 26 mars 2026.
Atelier Rock’n’Soupe
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Cuisinons une soupe bien chaude. Et quand ça mijote, on gigote!
Ambiance conviviale et festive.
Tout public.
Inscription obligatoire.
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier Rock’n’Soupe
Let’s cook up some hot soup. And when it’s simmering, we’ll be wiggling!
A friendly, festive atmosphere.
All ages.
Registration required.
L’événement Atelier Rock’n’Soupe Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Bastides