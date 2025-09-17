Atelier Roda de Samba chants et percussion du Brésil Gare à Coulisses Eurre
Atelier Roda de Samba chants et percussion du Brésil Gare à Coulisses Eurre mercredi 17 septembre 2025.
Atelier Roda de Samba chants et percussion du Brésil
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 19:30:00
fin : 2025-09-17 21:00:00
Date(s) :
2025-09-17
Chants et percussions du Brésil
.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 40 83 30 rodaviva.samba@gmail.com
English :
Brazilian songs and percussion
German :
Gesänge und Perkussion aus Brasilien
Italiano :
Canzoni e percussioni brasiliane
Espanol :
Canciones y percusión brasileñas
L’événement Atelier Roda de Samba chants et percussion du Brésil Eurre a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme