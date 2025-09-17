Atelier Roda de Samba chants et percussion du Brésil Gare à Coulisses Eurre

Atelier Roda de Samba chants et percussion du Brésil

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Début : 2025-09-17 19:30:00

fin : 2025-09-17 21:00:00

2025-09-17

Chants et percussions du Brésil

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 40 83 30 rodaviva.samba@gmail.com

English :

Brazilian songs and percussion

German :

Gesänge und Perkussion aus Brasilien

Italiano :

Canzoni e percussioni brasiliane

Espanol :

Canciones y percusión brasileñas

