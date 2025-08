Atelier Roliball Lac de Loures Barousse Loures-Barousse

Atelier Roliball Lac de Loures Barousse Loures-Barousse samedi 9 août 2025.

Atelier Roliball

Lac de Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 14:30:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Jeu de raquettes seul ou à plusieurs

Gratuit pour tout public de 5 à 99 ans

au Lac de Loures-Barousse (salle des fêtes selon la météo)

Renseignements Toum montagne des 2 pics 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

Lac de Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 74 39 09 marianiclapaix@gmail.com

English :

Snowshoeing, alone or with friends

Free for all ages 5 to 99

at Lac de Loures-Barousse (salle des fêtes, weather permitting)

For further information, please contact Toum montagne des 2 pics 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

German :

Spiel mit Schneeschuhen allein oder zu mehreren

Kostenlos für jedes Publikum von 5 bis 99 Jahren

am Lac de Loures-Barousse (Festsaal je nach Wetterlage)

Auskünfte: Toum montagne des 2 pics 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

Italiano :

Escursioni con le racchette da neve da soli o con gli amici

Gratuite per tutti i cittadini dai 5 ai 99 anni

al Lac de Loures-Barousse (sala del villaggio, tempo permettendo)

Per maggiori informazioni, contattare Toum montagne des 2 pics 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

Espanol :

Raquetas de nieve solo o con amigos

Gratis para todos, de 5 a 99 años

en el lago de Loures-Barousse (ayuntamiento, si el tiempo lo permite)

Para más información, póngase en contacto con Toum montagne des 2 pics 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

