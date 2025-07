ATELIER ROLLER DANSE SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Début : 2025-08-15 11:00:00

fin : 2025-08-15 12:30:00

2025-08-15

Après avoir vérifié quelques techniques de base, on rentre vite dans la danse. Apprentissage de petits pas. Préparez votre petite danse pour mieux faire chauffer le dancefloor de la discothèque ! Venez rouler des patins !

Matériel non fourni. À partir de 6 ans. Sur réservation.

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). Participation libre mais nécessaire aux spectacles et concert.

Possibilité de restauration sur place. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

After checking out a few basic techniques, you’re soon dancing. Learn a few small steps. Prepare your little dance to heat up the disco dancefloor! Come and roll your skates!

German :

Nachdem wir einige Grundtechniken überprüft haben, kommen wir schnell in den Tanz hinein. Lernen Sie kleine Schritte. Bereiten Sie Ihren kleinen Tanz vor, um den Dancefloor der Diskothek besser aufheizen zu können! Kommen Sie Schlittschuhe rollen!

Italiano :

Dopo aver appreso alcune tecniche di base, sarete presto in grado di ballare. Imparate qualche piccolo passo. Preparate la vostra piccola danza per riscaldare la pista da ballo della discoteca! Venite a far rotolare i vostri pattini!

Espanol :

Después de comprobar algunas técnicas básicas, pronto estarás bailando. Aprende unos pasitos. ¡Prepara tu bailecito para calentar la pista de la discoteca! ¡Ven a rodar con tus patines!

