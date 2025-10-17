Atelier Rosatype Spécial Octobre Rose Les Mères Veillent, Tiers Kermaria Plonéour-Lanvern

Atelier Rosatype Spécial Octobre Rose Les Mères Veillent, Tiers Kermaria Plonéour-Lanvern vendredi 17 octobre 2025.

Atelier Rosatype Spécial Octobre Rose

Les Mères Veillent, Tiers Kermaria 23 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 16:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Atelier B.Good vous propose de découvrir le rosatype, une variante poétique du cyanotype qui remplace le bleu par de délicates nuances de rose.

Un atelier créatif et accessible, pour adultes et enfants, où chacun repartira avec ses propres images ROSEplendissantes (marque-page et support en toile de jute, formats A4/A5, carte postale).

Matériel fourni.

Places limitées 8 participants

Inscription en ligne. .

Les Mères Veillent, Tiers Kermaria 23 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 10 98 28 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Rosatype Spécial Octobre Rose Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Destination Pays Bigouden