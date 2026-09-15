Informations pratiques

Jonzac

Atelier « Rouge feu »

Bibliothèque 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèque de Haute-Saintonge

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Bibliothèque 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 44 10 bibliotheque.fontainesdozillac17@mairie17.com

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English :

As part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network

L’événement Atelier « Rouge feu » Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge