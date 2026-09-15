Atelier « Rouge feu » Bibliothèque Jonzac
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Atelier « Rouge feu »
Bibliothèque 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèque de Haute-Saintonge
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Bibliothèque 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 44 10 bibliotheque.fontainesdozillac17@mairie17.com
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English :
As part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network
L’événement Atelier « Rouge feu » Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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