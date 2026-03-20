Atelier rouleaux de printemps Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 10:30 –

Gratuit : non Tout public

Atelier et dégustation, par Amitié Vietnam Loire-Atlantique, en partenariat avec Bricolowtech. Découvrez la recette de ce mets populaire de la cuisine d’Asie.Le rouleau de printemps est un des plats les plus appréciés dans le monde. Frais et sain aux multiples saveurs, le « goi cuon » constitue un plat vietnamien idéal lors des beaux jours. Nous vous proposons de les préparer avec les ingrédients frais de saison. Atelier à 10h30 – Dégustation à 12h Dans le cadre de Place auX mondeS

Le Ripaillon Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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