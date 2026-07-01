Atelier routine auto-massage Le Panier du Bien-Être Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Atelier routine auto-massage

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-09-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-09-03

Cet été, prenez une vraie pause pour vous et profitez d’un atelier personnalisé autour du bien-être et de la beauté.

Cette semaine, découvrez une routine bien-être axée sur 5 minutes d’auto-massage quotidien du visage.

Réservez votre créneau d’une heure sur la plage horaires identifiée. .

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 00 94

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English :

L’événement Atelier routine auto-massage Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX