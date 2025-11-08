Atelier royal chocolat Clères
Appelé également Trianon , la réputation de cet entremets n’est plus à démontrer.
Au-cours de cet atelier, vous apprendrez à :
Réaliser un biscuit dacquoise
Réaliser un croustillant au praliné
Réaliser une mousse au chocolat
Remplir et manier une poche à douille
Dresser et monter votre entremets
Utiliser une palette
Utiliser un Rhodoid
Avec ce dessert pauvre en sucre mais néanmoins gourmand, ce sera le succès assuré, même en fin de repas.
Une pause dégustation vous sera proposée pendant l’atelier et ensuite, vous repartirez avec votre gâteau de 6 personnes. Vraiment ROYAL !
Durée 2h30 / 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
