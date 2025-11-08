Atelier royal chocolat Clères

Appelé également Trianon , la réputation de cet entremets n’est plus à démontrer.

Au-cours de cet atelier, vous apprendrez à :

Réaliser un biscuit dacquoise

Réaliser un croustillant au praliné

Réaliser une mousse au chocolat

Remplir et manier une poche à douille

Dresser et monter votre entremets

Utiliser une palette

Utiliser un Rhodoid

Avec ce dessert pauvre en sucre mais néanmoins gourmand, ce sera le succès assuré, même en fin de repas.

Une pause dégustation vous sera proposée pendant l’atelier et ensuite, vous repartirez avec votre gâteau de 6 personnes. Vraiment ROYAL !

Durée 2h30 / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

