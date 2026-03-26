Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi !

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Animé par l’Association Fast’n Cuber

A tous les curieux et passionnés de casse-têtes colorés ! Plongez dans l’univers fascinant du Rubik’s Cube lors d’une initiation animée par des experts qui partageront leurs astuces et secrets pour résoudre le célèbre cube. En parallèle, prenez part à la réalisation d’une mosaïque géante en Rubik’s Cube qui révélera peu à peu un personnage emblématique que chacun reconnaîtra Titi. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi !

L’événement Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi ! Nay a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay