Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 11 avril 2026.
Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi !
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Animé par l’Association Fast’n Cuber
A tous les curieux et passionnés de casse-têtes colorés ! Plongez dans l’univers fascinant du Rubik’s Cube lors d’une initiation animée par des experts qui partageront leurs astuces et secrets pour résoudre le célèbre cube. En parallèle, prenez part à la réalisation d’une mosaïque géante en Rubik’s Cube qui révélera peu à peu un personnage emblématique que chacun reconnaîtra Titi. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
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English : Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi !
L’événement Atelier Rubik’s Cube Cube-moi Titi ! Nay a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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