Atelier | Ruée vers l’art Nogent-sur-Oise

Atelier | Ruée vers l’art
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise
Gratuit
Début : 2025-09-06 15:00:00
Venez vivre une expérience immersive où les participants sont invités à découvrir et à créer l’Art de manière collective.
Pour bien commencer l’année scolaire, viens mettre ta main… à l’art !
Découvre le Zenline, un dessin apaisant
Relève les défis du Jeu Motif
Participe à notre Arbre des Mains collectif
Chaque participant décorera sa main dessinée sur le papier et l’accrochera à l’Arbre des Mains
Gratuit, sur inscription
mediatheque@nogentsuroise.fr / 03 44 66 60 44
Tout public, à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés)
Accessible en bus par la ligne B, arrêt « Médiathèque » ou C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » 0 .
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr
