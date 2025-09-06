Atelier | Ruée vers l’art Nogent-sur-Oise

Atelier | Ruée vers l’art Nogent-sur-Oise samedi 6 septembre 2025.

Atelier | Ruée vers l’art

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez vivre une expérience immersive où les participants sont invités à découvrir et à créer l’Art de manière collective.

Pour bien commencer l’année scolaire, viens mettre ta main… à l’art !

Découvre le Zenline, un dessin apaisant

Relève les défis du Jeu Motif

Participe à notre Arbre des Mains collectif

Chaque participant décorera sa main dessinée sur le papier et l’accrochera à l’Arbre des Mains

Gratuit, sur inscription

mediatheque@nogentsuroise.fr / 03 44 66 60 44

Tout public, à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés)

Accessible en bus par la ligne B, arrêt « Médiathèque » ou C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » 0 .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier | Ruée vers l’art Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise