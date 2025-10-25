Atelier Rythmes, chants et danses du monde Peyzac-le-Moustier

Début : 2025-10-25

2025-10-25

Bienvenue dans l’univers rythmique et sacré des traditions du Monde. Une invitation à se connecter aux origines à travers le son. Atelier rythmes, chants et danses des traditions du monde par Armaïti, Jeda et Bager. Sur inscription.

Bienvenue dans l’univers rythmique et sacré des traditions du Monde. Une invitation à se connecter aux origines à travers le son. Proposé par Armaïti, Jeda et Bager

Le matin, un temps a 5 temps Aksak avec la rythmique authentique arménienne, kurde, turc pour voyager au cœur de l’orient. Percussion avec Bager, kurde originaire de Turquie, musicien autodidacte.

L’après-midi Armaïti et Jeda vous invitent à danser en cercle portés par le chant des mantras du monde.

Un cercle autour des mantras sacrés du monde, en danse, chant et musique. Se connecter à l’universalité, une œuvre pour la paix et l’ouverture du cœur.

Pause déjeuner, auberge espagnole. Apportez vos couverts et une percussion si vous en avez.

Possibilité de venir seulement le matin ou l’après midi

Participation libre et en conscience. Places limitées, inscription indispensable en précisant l’atelier. .

884 Impasse du Feuillardier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 79 79 90

Welcome to the sacred, rhythmic world of world traditions. An invitation to connect with origins through sound. Rhythm, song and dance workshop with Armaïti, Jeda and Bager. Registration required.

Willkommen in der rhythmischen und heiligen Welt der Traditionen der Welt. Eine Einladung, sich über den Klang mit den Ursprüngen zu verbinden. Workshop Rhythmen, Gesänge und Tänze aus den Traditionen der Welt von Armaïti, Jeda und Bager. Nach Anmeldung.

Benvenuti nel mondo ritmico e sacro delle tradizioni del mondo. Un invito a connettersi con le origini attraverso il suono. Ritmi, canti e danze dalle tradizioni del mondo: laboratorio con Armaïti, Jeda e Bager. Iscrizione obbligatoria.

Bienvenido al mundo rítmico y sagrado de las tradiciones del mundo. Una invitación a conectar con los orígenes a través del sonido. Taller de ritmos, cantos y danzas de las tradiciones del mundo con Armaïti, Jeda y Bager. Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier Rythmes, chants et danses du monde Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère