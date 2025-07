Atelier Rythmes et Percussions Peyzac-le-Moustier

Atelier Rythmes et Percussions Peyzac-le-Moustier dimanche 13 juillet 2025.

884 Impasse du Feuillardier Peyzac-le-Moustier Dordogne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Bienvenue dans l’univers rythmique et sacré des traditions du Monde. Une invitation à se connecter aux origines à travers le son. Atelier rythmes et percussions proposé par Jeda et Bager.

Un temps a 5 temps Aksak avec la rythmique authentique arménienne, kurde, turc pour voyager au cœur de l’orient. Percussion avec Bager, kurde originaire de Turquie, musicien autodidacte.

Un cercle autour des mantras sacrés du monde, en danse, chant et musique. Se connecter à l’universalité avec Jeda, une œuvre pour la paix et l’ouverture du cœur. Participation libre et en conscience .

884 Impasse du Feuillardier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 06 23 10

English :

Welcome to the sacred, rhythmic world of world traditions. An invitation to connect with origins through sound. Rhythm and percussion workshop with Jeda and Bager.

German : Atelier Rythmes et Percussions

Willkommen in der rhythmischen und heiligen Welt der Traditionen der Welt. Eine Einladung, sich über den Klang mit den Ursprüngen zu verbinden. Rhythmus- und Percussion-Workshop, angeboten von Jeda und Bager.

Italiano :

Benvenuti nel mondo ritmico e sacro delle tradizioni del mondo. Un invito a connettersi con le origini attraverso il suono. Laboratorio di ritmo e percussioni con Jeda e Bager.

Espanol : Atelier Rythmes et Percussions

Bienvenido al mundo rítmico y sagrado de las tradiciones del mundo. Una invitación a conectar con los orígenes a través del sonido. Taller de ritmo y percusión con Jeda y Bager.

