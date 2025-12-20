Atelier Rythmez-vous La danse au service du bien-être ! Salle Andernos-les-Bains

Atelier Rythmez-vous La danse au service du bien-être !

Salle 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-01-20

fin : 2026-03-31

2026-01-20

Atelier proposé par l’ASEPT, en partenariat avec la Ville d’Andernos (CCAS), composé de 5 séances organisées les mardis, pour les plus de 55 ans.

5 bonnes raisons de participer à cet atelier

Améliorer votre coordination, votre équilibre, votre mémoire et votre sens du rythme, tout en prenant du plaisir,

Découvrir des danses du monde, simples à reproduire chez vous, seul ou en groupe,

Stimuler votre créativité et renforcer votre confiance en vous,

Faire de belles rencontres avec des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt,

Bénéficier d’actions proches de chez vous, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. .

Salle 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 99 79 41

