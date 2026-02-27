Atelier sable magique et Café poussette Salle du périscolaire Négrondes

Atelier sable magique et Café poussette

Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes Dordogne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Inspiré de la méthode Montessori

10h Atelier Sable magique De 2 à 5 ans, sur inscription

11h Café poussette: Jeunes parents et enfants de 0 à 2 ans .

English : Atelier sable magique et Café poussette

Inspired by the Montessori method

