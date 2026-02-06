Atelier sablés avec l’association Ensemble, un signe Francescas
Atelier sablés avec l’association Ensemble, un signe Francescas mercredi 11 février 2026.
9, place du Centre Francescas Lot-et-Garonne
Patissons! Joannie et l’association Ensemble, un signe donne rendez-vous aux petits tabliers pour un atelier sablés qui va régaler petits et grands.
Atelier spécial vacances de février en duo parent/enfant. .
