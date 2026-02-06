Atelier sablés avec l’association Ensemble, un signe Francescas

Atelier sablés avec l’association Ensemble, un signe

9, place du Centre Francescas Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Patissons! Joannie et l’association Ensemble, un signe donne rendez-vous aux petits tabliers pour un atelier sablés qui va régaler petits et grands.

Atelier spécial vacances de février en duo parent/enfant. .

9, place du Centre Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 56 24

