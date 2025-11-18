ATELIER SABLÉS DE NOËL – POUR LES TOUT-PETITS ! Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

ATELIER SABLÉS DE NOËL – POUR LES TOUT-PETITS ! Jeudi 18 décembre, 10h00 Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Loire-Atlantique

2€/ enfant (accompagnante inclus)

Atelier sablés de Noël pour les tout-petits – un moment de partage, de rires et de gourmandise !

Les fêtes approchent et la magie de Noël s’installe doucement à Nantes…

À cette occasion, L’Atelier des Petits Pouces invite les tout-petits (moins de 4 ans) et leurs accompagnateurs à un moment privilégié, à la fois créatif, sensoriel et plein de bonne humeur.

Rendez-vous le jeudi 18 décembre 2025, de 10h00 à 12h00, à la Maison de Quartier Madeleine – Champs-de-Mars, 22 rue Émile Péhant à Nantes, dans la salle polyvalente.

✨ Venez partager avec votre/vos enfant.s un moment de créativité, de douceur et de rires, au parfum de vanille et de Noël.

Un temps suspendu pour éveiller les sens, renforcer les liens, et célébrer ensemble la magie des fêtes.

Informations pratiques

Lieu :

Maison de Quartier Madeleine – Champs-de-Mars

22 rue Émile Péhant, 44000 Nantes

(Salle Polyvalente)

Date :

Jeudi 18 décembre 2025

Horaires :

De 10h00 à 12h00

Public :

Enfants de moins de 4 ans, accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant maternel, auxiliaire parental…).

Tarif :

2 € par enfant – accompagnateur inclus.

✉️ Inscription obligatoire :

asso.petits.pouces@gmail.com

Les places sont limitées, pour garantir un accueil confortable et un encadrement adapté à chaque enfant.

Océane – Secrétaire Atelier des Petits Pouces