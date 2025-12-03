Atelier sablés de Noël La Pimenterie Saint-Point

Atelier sablés de Noël

La Pimenterie 1789 route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 09:30:00

fin : 2025-12-03 15:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Venez fabriquer des sablés de noël recettes alsaciennes!

Ces sablés, mis en sachets décorés par vos soins seront distribués dans les accueils de Villages Solidaires.

Repas tiré du sac pour partager un moment de repas partagé!

Atelier ouvert à toutes et tous.

Un éducateur spécialisé sera présent pour accompagner les personnes en situation de handicap.

Information et réservations au

Tel 06 77 30 29 81

Mail contact@villagesolidaires.fr

Organisé par Villages Solidaires .

La Pimenterie 1789 route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@villagesolidaires.fr

English : Atelier sablés de Noël

German : Atelier sablés de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier sablés de Noël Saint-Point a été mis à jour le 2025-11-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)