Atelier sablés de Noël La Pimenterie Saint-Point mercredi 3 décembre 2025.
La Pimenterie 1789 route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Taruit : Gratuit
Début : 2025-12-03 09:30:00
Fin : 2025-12-03 15:00:00
2025-12-03
Venez fabriquer des sablés de noël recettes alsaciennes!
Ces sablés, mis en sachets décorés par vos soins seront distribués dans les accueils de Villages Solidaires.
Repas tiré du sac pour partager un moment de repas partagé!
Atelier ouvert à toutes et tous.
Un éducateur spécialisé sera présent pour accompagner les personnes en situation de handicap.
Information et réservations au
Tel 06 77 30 29 81
Mail contact@villagesolidaires.fr
Organisé par Villages Solidaires .
La Pimenterie 1789 route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@villagesolidaires.fr
