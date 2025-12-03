Atelier sablés de Noël La Pimenterie Saint-Point

Atelier sablés de Noël

La Pimenterie 1789, Route du lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 09:00:00

fin : 2025-12-03 14:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Atelier cuisine pour préparer Noël en famille ! Farine, beurre, cannelle et autres épices…venez confectionner des sablés de Noël et créer de jolis petits sachets pour les emballer. Sur réservation 06 77 30 29 81. Nombre de places limité. Transport assuré. .

La Pimenterie 1789, Route du lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

English : Atelier sablés de Noël

German : Atelier sablés de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier sablés de Noël Saint-Point a été mis à jour le 2025-10-15 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III