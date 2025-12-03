Atelier sablés de Noël La Pimenterie Saint-Point
Atelier sablés de Noël
La Pimenterie 1789, Route du lac Saint-Point Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-03 09:00:00
fin : 2025-12-03 14:00:00
Atelier cuisine pour préparer Noël en famille ! Farine, beurre, cannelle et autres épices…venez confectionner des sablés de Noël et créer de jolis petits sachets pour les emballer. Sur réservation 06 77 30 29 81. Nombre de places limité. Transport assuré. .
La Pimenterie 1789, Route du lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr
