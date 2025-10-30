Atelier sablés d’Halloween Comme les Grands Brest
Atelier sablés d’Halloween Comme les Grands Brest jeudi 30 octobre 2025.
Atelier sablés d’Halloween
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:15:00
Et si vous participiez à cet atelier pour réaliser des sablés qui font peur mais qui se mangent ?
Et à cette occasion, Anne vous apprendra ses plus grands secrets de pâtisserie !
Informations pratiques
Atelier conseillé à partir de 5 ans.
Durée 1h à 1h15.
Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXALhzHrePiLtAXC8ripH74VYK8DYVndUQnXK-w4Q0XWaTKg/viewform .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
