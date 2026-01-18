Atelier Sac à dos Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Lors de cet atelier, nous vous proposons de venir créer un sac à dos adorable. Que vous aimiez les lapins, les dinosaures ou les chats, nous pourrons adapter le modèle à vos envies pour vous offrir un sac unique et attachant, à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
