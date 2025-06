Atelier « Sachez valoriser vos réalisations et vous rendre visible » HEC Alumni Paris 26 juin 2025

Atelier « Sachez valoriser vos réalisations et vous rendre visible » à HEC Alumni

Réussissez à vous rendre visible… en laissant vos réalisations parler de vous

Méthode :

1- Visibilité :

Lancement et maintien de votre visibilité afin d’être repéré;

La règle 3 Ps pour éviter les erreurs de communication;

Application de l’utilisation du concept P.I.V. pour devenir VIP.

2- Valorisation :

Découverte de 8 méthodes pour valoriser vos réalisations professionnelles passées;

Application de la méthode « 5/20/60 » pour convaincre votre interlocuteur

Rédaction de votre « pitch » (argument) grâce à 6 éléments

Construction de votre argumentaire.

Vous repartirez avec :

Visibilité :

Vous possédez des talents ultimes, vous avez à votre actif des réalisations de grande valeur et pensez que la promotion suivra… Ceci est vrai dans certain cas…

Dans la majorité des cas, vous devez vous rendre visible de façon élégante et subtile. C’est à dire identifier la personne que vous devez atteindre et ce que vous devez lui communiquer.

Valorisation :

Il vous est sans doute difficile de mémoriser toutes vos réalisations professionnelles. Il est encore plus délicat de pouvoir le décrire en les quantifiant et/ou les étayant…. surtout si elles sont non quantifiables.

Enfin, vous vivez souvent un dilemme quand il s’agit de sélectionner le bon argument pour convaincre votre interlocuteur.

Notre approche simple et pragmatique vous permettra de le faire.

C’est fait pour vous si vous :

hésitez entre l’humilité et l’orgueil lorsque vous devez parler de vous,

êtes frustré lorsque ce sont pas toujours les meilleurs qui sont promus,

n’aimez pas « vous vendre »,

rencontrez des difficultés pour valoriser et prouver vos réalisations professionnelles les plus remarquables,

savez qu’il est peu conseillé de parler de soi pendant plus d’une minute, mais vous avez beaucoup de mal à respecter cette règle,

….

Daniel Porot, spécialiste de la gestion de carrière, et auteur de 25 ouvrages sur ce thème, est l’un des piliers des séminaires organisés par l’Association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-26T16:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris