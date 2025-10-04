Atelier Saint Sernin sur Rance Gap

Atelier Samedi 4 octobre, 10h00 Saint Sernin sur Rance Hautes-Alpes

Places limitées à 10 enfants. Le matériel est fourni.

Créations avec des livres usagés: couronne d’automne, chapiteau de cirque et hérisson.

Pour les enfants de 7 ans à 12 ans.

Saint Sernin sur Rance 9 Rue du Mazel Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

