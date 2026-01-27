Atelier Saint Valentin Médiathèque Le Passage Auxonne

Atelier Saint Valentin Médiathèque Le Passage Auxonne mercredi 4 février 2026.

Atelier Saint Valentin

Médiathèque Le Passage 72 rue Antoine Masson Auxonne Côte-d’Or

Gratuit
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 11:00:00

2026-02-04

Création sur le thème de l’amour   .

English : Atelier Saint Valentin

