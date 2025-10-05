Atelier Salamandres, magiciennes d’ici et d’ailleurs Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Atelier Salamandres, magiciennes d’ici et d’ailleurs

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Et si la salamandre tachetée de nos vallées rencontrait Hanzaki, la salamandre géante du Japon? Découvrez ces animaux surprenants tout en imprimant une carte souvenir, que vous emporterez avec vous. Par Solenne Muller, artiste naturaliste.

English :

What if the spotted salamander of our valleys met Hanzaki, Japan’s giant salamander? Discover these surprising animals and print a souvenir card to take home with you. By Solenne Muller, naturalist artist.

German :

Was wäre, wenn der Feuersalamander aus unseren Tälern auf Hanzaki, den japanischen Riesensalamander, treffen würde? Entdecken Sie diese überraschenden Tiere, während Sie eine Erinnerungskarte ausdrucken, die Sie mit nach Hause nehmen können. Von Solenne Muller, Naturkünstlerin.

Italiano :

E se la salamandra pezzata delle nostre valli incontrasse la Hanzaki, la salamandra gigante del Giappone? Scoprite questi animali sorprendenti stampando una cartolina ricordo da portare a casa. Di Solenne Muller, artista naturalista.

Espanol :

¿Y si la salamandra moteada de nuestros valles se encontrara con Hanzaki, la salamandra gigante de Japón? Descubre estos sorprendentes animales mientras imprimes una tarjeta de recuerdo para llevarte a casa. Por Solenne Muller, artista naturalista.

