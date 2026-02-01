Atelier salé Apéro Party Les Ateliers du Goût Foussais-Payré
Atelier salé Apéro Party Les Ateliers du Goût Foussais-Payré samedi 21 février 2026.
Atelier salé Apéro Party
Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’atelier SALÉ est considéré comme un Atelier Expert, il est possible d’y participer à partir de 12 ans.
Pour l’atelier Apéro PARTY , vous allez réaliser plusieurs préparation pour réaliser un super apéro et une pâte feuilletée maison. .
Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 lesateliersdugout2.0@gmail.com
English :
The SALÉ workshop is considered an Expert Workshop, and can be attended by people aged 12 and over.
