Atelier salé Apéro Party Les Ateliers du Goût Foussais-Payré

Atelier salé Apéro Party

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’atelier SALÉ est considéré comme un Atelier Expert, il est possible d’y participer à partir de 12 ans.

Pour l’atelier Apéro PARTY , vous allez réaliser plusieurs préparation pour réaliser un super apéro et une pâte feuilletée maison. .

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 lesateliersdugout2.0@gmail.com

English :

The SALÉ workshop is considered an Expert Workshop, and can be attended by people aged 12 and over.

