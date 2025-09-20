Atelier « Samedi-Famille » Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens

Atelier « Samedi-Famille » Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Samedi-Famille » Samedi 20 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jacques Haute-Garonne

Tarif : 5 € par famille. Réservation obligatoire.

Samedi Famille

Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans

Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition Vaisseaux spéciaux d’Armelle de Sainte Marie. Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste.

Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93 mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/samed-famille/ mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

© Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain