Atelier santé environnement / Do it yourself (lessive & gommage maison) Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles

Atelier santé environnement / Do it yourself (lessive & gommage maison) Mercredi 19 novembre, 14h30 Café d’Abord Gironde

gratuit

Début : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T16:30:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T16:30:00

Venez participer à un atelier santé prévention environnement et création de lessive et gommage de main maison au Café d’Abord !

Animer par Maxime Bonamie – Consultant santé environnementale – Coop’Alpha au Café d’Abord.

Atelier gratuit offert par la Ville et ouvert à toutes et tous ! Ramenez un contenant.

Café d'Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine

