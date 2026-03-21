Atelier Santé mentale / Art thérapie HUSTLE PARIS Salle Saint Gothard Paris

Durant cet atelier d’art thérapie nous allons grâce à un exercice créatif découvrir, identifier et gérer nos émotions.

Mon paysage intérieur: art thérapie et santé mentale.

Le jeudi 09 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T16:00:00+02:00

Salle Saint Gothard 35 rue saint gothard 75014 Paris

+33651910585 gaelle.hustleplus@gmail.com



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