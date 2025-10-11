ATELIER SANTÉ MENTALE JEUNES LA CAFETIERE Aurignac

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 13:30:00

2025-10-11

Organisé par la MJC de Saint-Gaudens et le service jeunesse de la Communauté de communes

Cet atelier s’adresse aux jeunes et à celles et ceux qui les accompagnent.

Un moment d’échanges, de découvertes et de ressources pour parler librement de santé mentale, reconnaître les signaux d’alerte, et surtout savoir où et comment trouver de l’aide. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

