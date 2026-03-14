Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Sophie psychothérapeute répondra à vos questions : Une psy pour quoi faire?

Camille art therapeute présentera les bienfaits de l’art thérapie

Un atelier proposé dans le cadre des Semaines d’informations sur la Santé Mentale (SISM)

Public visé : Adulte et ado

Conditions : Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes

L’événement Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération