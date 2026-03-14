Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Sophie psychothérapeute répondra à vos questions : Une psy pour quoi faire?
Camille art therapeute présentera les bienfaits de l’art thérapie
Un atelier proposé dans le cadre des Semaines d’informations sur la Santé Mentale (SISM)
Public visé : Adulte et ado
Conditions : Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes
L’événement Atelier santé mentale : Rencontre avec 2 psychothérapeutes Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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