Atelier : s’appliquer à embellir sa garde-robe Maison des Autres Modes Paris

Atelier S’appliquer à embellir sa garde-robe

Avec Camille Barberi, créatrice de la marque Think Knot

Vous avez envie de réparer et personnaliser vos basics ? Vous aimez un tissu mais ne savez pas vraiment coudre ? Appliquons des motifs, des matières, des couleurs, parce nos goûts sont uniques et font la diversité des styles !

-> réaliser un appliqué et le poser dans le respect des matières

-> jouer la couleur en touches subtiles

Apportez un vêtement que vous souhaitez transformer, customiser ou sauver suite à une tâche indélébile !

Nombre de participants : 5 maximum sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-sappliquer-a-embellir-sa-garde-robe

Vendredi 30 janvier de 14h30 à 16h30

Tarifs pour 2 heures d’atelier

Tarif plein : 50 euros

Tarif réduit: 40 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Découvrez toute la programmation de la Maison des Autres Modes https://uneautremode.fr/programmation/

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le vendredi 30 janvier 2026

de à

payant

De 40* à 50 euros pour les 2 heures d’atelier

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-30T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T00:00:00+02:00_2026-01-30T23:59:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire

