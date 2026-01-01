Atelier : s’appliquer à embellir sa garde-robe Maison des Autres Modes Paris
Atelier S’appliquer à embellir sa garde-robe
Avec Camille Barberi, créatrice de la marque Think Knot
Vous avez envie de réparer et personnaliser vos basics ? Vous aimez un tissu mais ne savez pas vraiment coudre ? Appliquons des motifs, des matières, des couleurs, parce nos goûts sont uniques et font la diversité des styles !
-> réaliser un appliqué et le poser dans le respect des matières
-> jouer la couleur en touches subtiles
Apportez un vêtement que vous souhaitez transformer, customiser ou sauver suite à une tâche indélébile !
Nombre de participants : 5 maximum sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-sappliquer-a-embellir-sa-garde-robe
Vendredi 30 janvier de 14h30 à 16h30
Tarifs pour 2 heures d’atelier
Tarif plein : 50 euros
Tarif réduit: 40 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Découvrez toute la programmation de la Maison des Autres Modes https://uneautremode.fr/programmation/
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le vendredi 30 janvier 2026
de à
payant
De 40* à 50 euros pour les 2 heures d’atelier
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
