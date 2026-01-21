Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise Cinéma Getari Enea Guéthary
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le cinéma Getari Enea accueille à Guéthary Les Saisons Hanabi 2026, le festival du cinéma japonais, du mercredi 28 janvier au mardi 3 février.
Pendant une semaine, le public est invité à découvrir une sélection de films japonais en avant-première, ainsi qu’une séance jeune public et des ateliers autour des arts japonais (ikebana, origami, sashiko..).
Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise. A partir de 10 ans. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
