Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le cinéma Getari Enea accueille à Guéthary Les Saisons Hanabi 2026, le festival du cinéma japonais, du mercredi 28 janvier au mardi 3 février.

Pendant une semaine, le public est invité à découvrir une sélection de films japonais en avant-première, ainsi qu’une séance jeune public et des ateliers autour des arts japonais (ikebana, origami, sashiko..).

Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise. A partir de 10 ans. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise

L’événement Atelier Sashiko initiation à la broderie japonaise Guéthary a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque