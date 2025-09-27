Atelier Sashiko – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Atelier Sashiko – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 10:00 – 12:30

Gratuit : non Prix libre, conseillé à 10 € Prix libre mais conseillé à 10 € Tout public

Passionné par la broderie Sashiko depuis quelques années, je vous propose de venir découvrir ou d’approfondir cet art Japonais. Le Sashiko est à la fois utilisé pour embellir les vêtements, mais aussi pour matelasser, rapiécer ou renforcer, ce qui rend cette broderie vraiment multifonctionnelle au quotidien. Public : ados, adultes

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-sashiko