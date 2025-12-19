Atelier Sashiko réparer ensemble ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Atelier Sashiko réparer ensemble

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24

L’association Res’urgence propose un atelier d’initiation au sashiko, une technique japonaise de réparation textile visible samedi 24 janvier. Les participants apprendront à réparer un vêtement ou un tissu troué non extensible, à l’aide de points simples et graphiques. Atelier accessible à partir de 8 ans, gratuit grâce au soutien du SYTEVOM, sur inscription obligatoire via HelloAsso. .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 a.balian@res-urgence.org

