Atelier « Sauve ton T-shirt »

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

2025-09-24

Atelier Recup ! Ton T-shirt est abîmé ou tu n’as plus envie de le porter ? Lucie Recycle propose un atelier pour le relooker.

Sur inscription. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

